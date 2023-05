Stiri pe aceeasi tema

- Adina Valean i-a inmanat simbolic miercuri, lui Sorin Grindeanu, in Portul Constanta, doua documente care atesta cele doua granturi in valoare de aproape 60 de milioane de euro, oferite de Comisia Europeana – Directoratul de Transport, unul pentru prima faza a infrastructurii de cale ferata de intrare…

- Comisia Europeana(CE) va propune miercuri un instrument financiar care va stimula capacitatea de productie a munitiei in Uniunea Europeana la un milion de obuze pe an cu scopul refacerii stocurilor nationale, dar si pentru a ajuta Ucraina, transmite AFP. „Sunt increzator ca in decurs de 12 luni vom…

- Adina Valean, comisarul european pentru transporturi, a vorbit despre situatia infrastructurii din Romania. Romania trebuie sa aiba cel putin trei autostrazi finalizate - A1, A3 si A8 - pentru a detine o infrastructura nationala rezilienta, dar si o Dunare navigabila tot anul si un hub maritim modern…

- Slovacia va suspenda temporar importurile de cereale si de alte produse selectate din Ucraina, a anunțat luni, 17 aprilie, guvernul de la Bratislava, potrivit agențiilor de presa Reuters si TASR, preluate de Agerpres . Un grup de lucru interministerial se va intalni in cursul zilei in acest scop. Slovacia…

- Ungaria nu a oferit detalii despre momentul in care va intra in vigoare aceasta masura, dar a spus ca aceasta va expira la sfarsitul lunii iunie. Guvernul de la Budapesta si-a exprimat speranta ca vor avea loc schimbari de reglementari la nivelul Uniunii Europene, inclusiv cele privind eliminarea taxelor…

- Gazul este de aproape 2,5 ori mai ieftin, iar energia spot este de doua ori mai ieftina fata de martie 2022, asa ca intrebarea legitima este cand vom vedea ieftiniri in lant dupa scumpirile fara precedent de anul trecut? Scumpirea istorica a energiei si a gazului natural din 2022 a fost factorul care…

- Planul secret al Rusiei pentru Ucraina a eșuat, dar sunt absolut sigur ca ei au un asemenea plan atat pentru Moldova, cat și pentru Bulgaria. Bulgaria este cea mai vulnerabila țara din UE și NATO. Planul este de a distruge ambele alianțe și de a intari influența Rusiei in Europa de Est, a declarat fostul…

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a solicitat liderului PSD Marcel Ciolacu sa il retraga urgent din functie pe ministrul Agriculturii Petre Daea, din cauza modului „dezastruos" in care a negociat compensatiile de la Comisia Europeana". El a adaugat ca ii va cere comisarului pentru Agricultura…