Valean a declarat, vineri, la finalul unei intalniri pe care a avut-o cu premierii din Romania si din Bulgaria ca in centrul discutiilor s-a aflat Dunarea. “In centrul discutiei de astazi s-a aflat Dunarea. Dunarea este alaturi de Rin o coloana vertebrala pentru transportul fluvial european, care se afla la randul lui in mijlocul politicilor de transport europene pentru ca este un mijloc de transport foarte sustenabil. Romania opereaza pe Dunare transport fluvial. Este a treia tara dupa Olanda si Germania ca volum de marfuri in utilizarea cailor navigabile fluviale, dar potentialul este departe…