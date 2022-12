Stiri pe aceeasi tema

- Baimareanca Paula Seling a facut, in prag de Sarbatori de Iarna, o marturisire. Și anume ca Elena Bucura Seling este fetița ei și a lui Radu Bucura, și „este cel mai frumos cadou pe care viața ni l-a dat. Este frumoasa, este buna, e sensibila si foarte vesela și o iubim pana la cer și inapoi”. „La cei…

- Chiar și in vreme de criza, romanii sunt dispuși sa plateasca bani in plus pentru a petrece Craciunul și Revelionul pe masura, arata o analiza efectuata de catre reprezentanții unei agenții de turism. Afla in randurile de mai jos care este cea mai scumpa vacanța de sarbatori in Romania. Suma este echivalenta…

- Elena Ionescu radiaza de fericire de cand și-a gasit fericirea in brațele noul ei iubit. Cantareața a decis sa petreaca momente de vis, intr-o locație spectaculoasa. Artista iși ține viața privata departe de ochii curioșilor, insa de aceasta data a postat cateva imagini din vacanța.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Oana Bran a marturisit ca a avut parte de o vacanța de coșmar. Miss Caracal a povestit totul despre experiența nefericta pe care a avut-o in vacanța din Italia, unde a fost cu o prietena buna. Iata ce marturisiri a facut vedeta in emisiunea de pe Antena Stars!

- Victoria Lungu și-a sarbatorit ziua de naștere, iar vedeta a fost surprinsa cu un cadou de mii de euro din partea fiicei sale, Valerie Lungu. Cele doua se afla in vacanța in Egipt, iar Victoria Lungu a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre relația pe care o are cu fiica ei,…

- Duminica, de la ora 20.00, Dan Negru il are ca invitat pe Fuego in emisiunea sa de la Kanal D, la „Tu urmezi”. Celebrul artist aduce intrebari de cultura generala, din domeniul care l-a facut atat de iubit și popular printre fani, scrie kanald.ro. Fuego va avea parte de o imbrațișare calduroasa din…

- Adina de la „Heaven” a fost la un pas de leșin. Artista a cazut din picioare, in casa! Cantareața a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum s-a intamplat totul, dar și din ce motiv s-a confruntat cu probleme.

- Actorul Denis Ștefan traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproape 10 ani alaturi de frumoasa lui soție, Cristina. Cei doi s-au gandit ca este momentul perfect pentru o vacanța, așa ca nu au stat prea mult pe ganduri și au ales o destinație de vis. Iata cum s-au fotografiat cei doi indragostiți!