Stiri pe aceeasi tema

- Flavia Mihașan a vorbit despre motivul real pentru care nu vrea sa auda de casatorie. Intr-un interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a spus de ce nu vrea sa ajunga in fața altarului, dar și cum i s-a schimbat viața de cand a devenit mamica.

- Dupa divorțul de Herve Camilleri, Rona Hartner recunoaște ca e curtata de mulți barbați, insa nu s-a mai implica intr-o noua relație. Intr-un interviu la Antena Stars, vedeta a dezvaluit ca a fost curtata chiar și de un tanar de 24 de ani, dar i-a spus nu, spune ca fac parte din lumi diferite. „Am barbați…

- O cantareața celebra a refuzat sa cante la nunta uriașa care i-a surprins pe romani. George Simion se casatorește cu iubirea vieții sale, iar evenimentul organizat de acesta este unul cum nu s-a mai vazut. liderul Alianței pentru Unirea Romanilor i-a invitat pe toți cetațenii din țara sa ii fie alaturi…

- Theo Rose are un succes impresionant, iar in prezent este implicata in mai multe proiecte. Artista a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre banii pe care ii caștiga. Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, iar dupa munca vine și rasplata. Cantareața caștiga foarte…

- Dodo este in toi cu pregatirile pentru botezul fiului ei Patrick și așteapta cu nerabdare marele eveniment. Cantareața a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca și-a schimbat nașii pe ultima suta de metri și a dezvaluit motivul pentru care Cocoș de la Calarași nu va mai fi parintele spiritual…

- Vladuța Lupau este casatorita cu Adi Rus, insa nu a vrut sa ia numele de familie al soțului ei dupa casatorie. Interpreta de muzica populara a spus motivul pentru care și-a pastrat numele de fata.Cantareața nu a vrut sa renunțe la numele sau de familie, astfel ca dupa casatorie o cheama tot Lupau. Vladuța…

- Ramona de la Clejani a primit un inel de la un barbat din viața ei, care nu este iubitul ei, spune ea. Ei bine, artista a dat declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre o posibila cerere in casatorie. Iata ce spune celebra cantareața!

- Otilia Bilionera s-a desparțit de iubitul ei arab, Hamude, dupa trei ani de relație. Cei doi s-au casatorit religios intr-o moschee, insa au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul desparțirii, dar și de ce a apelat la psihiatru.