Stiri pe aceeasi tema

- Adda a trecut printr-o perioada extrem de dificila, dupa ce e vedeta a aflat ca a fost diagnosticata greșit, iar acum se trateaza de boala numita bolerioza, o bacterie transmisa de capușe. Cantareața a transmis un mesaj subtil pe rețelele de socializare pentru cadrele medicale de la noi din țara.

- Sebastian Dobrincu (24 de ani) este primul concurent din Survivor Romania care se intoarce in țara accidentat. Inainte de a intra in operație tanarul antreprenor și cantareț a oferit pentru Click! un interviu in exclusivitate in care a povestit mai multe despre experiența din Republica Dominicana. Click!:…

- Geanina Ilieș, in varsta de 36 de ani, a reușit de-alungul timpului sa iși mențina silueta impecabila, iar acum, vedeta a dezvaluit micile ei secrete. Geanina Ilieș marturisește ca se menține cat mai sanatoasa psihic și duce o viața liniștita. „Nu fac mari eforturi pentru a arata așa. Ține foarte mult…

- VIDEO REPORTAJ la atelierul de palarii. Afacerea eleganței din alte vremuri, ținuta in viața de trei meșteri din Alba Intr-un mic atelier din Ighiu, trei meșteri duc mai departe o tradiție și o afacere inceputa in urma cu mai bine de 80 de ani, in 1940. Este vorba despre o meserie pe cale de dispariție,…

- Sa fim cu sufletele randuite doar de ganduri pline. Lipsa de piper și sare din viața, ne pot pacali cu miere. Sarea in bucate ramane sacra. Iți spun ce vrei sa auzi, spune-mi ce vreau sa aud. Eu fac legatura, tu o desfaci. Am sentimentul acut, atent, direct. Tatuaj pe suflet. Tatuaj pe minte. Am scris…

- Adina Buzatu se numara printre persoanele publice care se confrunta și cu situații mai puțin placute cu admiratorii inflacarați. Stilista spune ca este recunoscatoare pentru fanii care ii arata aprecierea lor, dar nu mai deloc „flatant” cand este asaltata cu mesaje grosolane și impretinente.

- Ziua spalarii rufelor este adesea plina de decizii. De la ce detergent sa folosești, ce ciclu ar trebui sa alegi și multe altele. O alta intrebare ar fi cum ar trebui sa separi culorile. Sau daca este in regula ca unele sa fie spalate impreuna. Toate aceste lucruri sunt extrem de importante. Dar, ți-ai…

- O poveste de viața pentru Moș Craciun: O mama singura, cu trei copii, diagnosticata cu cancer, are nevoie de ajutor O poveste de viața pentru Moș Craciun: O mama singura, cu trei copii, diagnosticata cu cancer, are nevoie de ajutor Craciunul se apropie cu pași repezi, iar dupa doi ani cu restricții…