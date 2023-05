Stiri pe aceeasi tema

- Twitter va permite utilizatorilor sai sa acceseze actiuni, criptomonede si alte active financiare printr-un parteneriat cu platforma eToro. Incepand de joi, o noua functie a fost lansata in aplicatia Twitter. Acesta permite utilizatorilor sa vizualizeze graficele pietei pentru o gama extinsa de instrumente…

- Sute de pasageri si membri ai echipajului s-au imbolnavit in timp ce se aflau la bordul unei nave de croaziera a companiei Princess Cruises, dar cauza suferintei lor ramane deocamdata un mister, relateaza CBS News. In total, 284 din cei 2.881 de pasageri de pe uriasul vas de croaziera Ruby Princess…

- Producatorul britanic de cipuri Arm, detinut de SoftBank, din Japonia, si grupul de materiale de constructii CRH, intentioneaza sa evite Londra si sa urmareasca listarea la bursa din SUA, dand o lovitura viziunii post-Brexit a Regatului Unit privind dezvoltarea sectorului financiar, transmite CNBC.…

- Arm a anuntat vineri ca incearca sa urmareasca o listare numai in SUA, in acest an. Anuntul a venit la scurt timp dupa ce CRH, una dintre cele mai mari companii din indicele FTSE 100, a declarat ca intentioneaza sa-si mute listarea principala la bursa din New York. Este posibil ca vestea sa intareasca…

- Zhuzhou Rubber, o unitate a gigantului producator de produse chimice de stat chinez ChemChina, a declarat ca ”este implicata in principal in fabricarea de baloane de sondare din latex natural, in conformitate cu toate legile si reglementarile aplicabile”. ”Produsele noastre sunt folosite pentru prognoza…

- In colecțiile din Galați se afla trei mașini celebre, un „Dion Bouton” din 1898, in valoare de 800.000 de dolari, un „Ford T” din 1914 si un automobil marca „Ego 4/14”, din 1924. Cea mai valoroasa dintre aceste masini de epoca este automobilul „Dion Bouton”, model 1898, care se afla in colectia Muzeului…

- Tesla a renuntat la planurile de a produce baterii intregi in Brandenburg, Germania, si va efectua in schimb unele etape de productie in Statele Unite, unde stimulentele fiscale sunt mai favorabile, a declarat marti Ministerul Economiei din Brandenburg, transmite Reuters. Producatorul de automobile…

- Producatorul de automobile din SUA planuise initial sa produca baterii complete la fabrica Gruenheide din Germania, cu o capacitate maxima de peste 50 gigawati ora pe an. Dar, avand in vedere ca Statele Unite ofera producatorilor de vehicule electrice care se aprovizioneaza cu baterii din Statele Unite…