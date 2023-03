Stiri pe aceeasi tema

- A inceput licitația pentru cel mai mare contract de infrastructura feroviara finanțat prin Programul de Transport, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Este vorba de reabilitarea liniei de cale ferata Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș cu o lungime de 226 kilometri. Data limita…

- Gala Profesorului Anului din mediul rural a avut loc și in acest an și Teach for Romania a anunțat caștigatorii pe categorii. Printre aceștia se numara și directoarea unei școli din Timiș.

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) finanteaza crearea a cel putin unui Smart Lab in fiecare liceu din Romania. Bugetul PNRR acopera crearea a aproximativ 1.900 laboratoare, mult peste cele aproximativ 1.400 de licee existente in Romania. Din 2019 pana in prezent, Asociatia INACO – Initiativa…

- Crucea Roșie Vrancea in parteneriat cu Asociația “Centru de Analiza si Inovare Economica Sociala“ (CAIES) , Municipiul Adjud și Comuna Pufești in cadrul proiectului „Competențe civice in Vrancea”, finanțat prin Programul POCA/CP14/2021), lansat in luna iulie 2022, a organizat in comunitatea Pufești…

- Seminar de informare pentru mediul de afaceri din Botoșani, cu privire la gestionarea deșeurilor, la Camera de Comerț Camera de Comerț și Industrie, in Parteneriat cu Garda de Mediu – Comisariatul Județean Botoșani, organizeaza in data de 22 februarie 2023, incepand cu orele 11,00 la sediul din str.…

- In ședința CJT care a avut loc astazi, consilierii au aprobat bugetul pentru anul 2023, in valoare de 840.656.890 lei. Acesta este alcatuit din cheltuieli de funcționare și alocari pentru investiții și este in ușoara creștere fața de bugetul anului trecut, fiind totodata reduse cheltuielile de funcționare…

- Mai mulți copii din județ au celebrat, sambata, Ziua Culturii Naționale, in cadrul evenimentului „Porția de joaca, invațare și mancare”, organizat de Asociația „Ora lui Robert” in parteneriat cu Asociația „Inițiativa in Educație”.