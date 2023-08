ADID anunță programul de spălat pubele ADID Timiș anunța programul de spalare al pubelelor pentru deșeuri reziduale, activitate realizata in perioada 28 august – 02 septembrie 2023, de operatorul de salubrizare RETIM Ecologic Service SA in zonele de colectare 0 Ghizela și 1 Timișoara; In zona 0 Ghizela, se spala pubelele in Lugoj. In zona 1 Timișoara, se spala pubelele […] Articolul ADID anunța programul de spalat pubele a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ADID Timiș anunța programul de spalare al pubelelor pentru deșeuri reziduale, activitate realizata in perioada 28 august – 02 septembrie 2023, de operatorul de salubrizare RETIM Ecologic Service SA in zonele de colectare 0 Ghizela și 1 Timișoara. In zona 0 Ghizela, se spala pubelele in Lugoj. In zona…

- ADID Timiș anunța programul de spalare al pubelelor pentru deșeuri reziduale, activitate realizata in perioada 28 august – 02 septembrie 2023, de operatorul de salubrizare RETIM Ecologic Service SA in zonele de colectare 0 Ghizela și 1 Timișoara; In zona 0 Ghizela, se spala pubelele in Lugoj. In zona…

- Programul „Ajungem MARI” cauta voluntari care sa le fie alaturi copiilor abandonați din Timișoara, Covaci, Gavojdia, Lugoj, Nadrag, Recaș și Sacalaz. Ar fi nevoie de 50 de oameni buni care sa le fie prieteni, modele și invațatori celor 230 de copii. Termenul limita pentru inscrieri este 1 octombrie.

- FR Rugby a anuntat in sfarsit cum va arata faza a doua a Ligii Nationale, o gaselnita sub forma a trei grupe pentru mai multe meciuri in timp ce jucatorii selectionabili pentru Mondial se pregatesc cu lotul national. SCM USV Timisoara va sta in prima etapa, programata pe 12 august. Partidele din grupe…

- In anul 1999, data de 3 august a fost aleasa drept Ziua Timișoarei, pentru a marca alipirea efectiva a orașului la Regatul Romaniei Mari. Dupa instalarea administrației romanești in noul județ Timiș-Torontal, in 28 iulie, numirea lui Aurel Cosma in funcția de prefect și sosirea primelor unitați militare…

- In perioada 16 – 18 iunie la Aerodromul Cioca de langa Timișoara va avea loc FLIGHT FESTIVAL – District 23, cel mai mare festival din vestul Romaniei, ce va cuprinde un weekend plin de muzica de toate genurile, tehnologie și acțiuni sustenabile oferite de fiecare dintre cele 3 evenimente reunite sub…

- Muzeul Satului Banațean din Timișoara in colaborare cu Muzeul de Istorie, Etnografie și Arta Plastica din Lugoj, au deosebita placere de a va invita sa participați la vernisajul expoziției “Patrimoniu banațean”, ce se va desfașura in data de 14 iunie 2023, ora 12.00, la sediul muzeului timișorean…

- ADID Timiș anunța programul de spalare al pubelelor pentru deșeuri reziduale, activitate realizata de operatorul de salubrizare RETIM Ecologic Service SA; in perioada 29 mai – 03 iunie 2023, se spala pubele din urmatoarele localitați: Zona 0 Ghizela Luni – UAT Cheveresu Mare: sat Dragșina; Luni – UAT…