Stiri pe aceeasi tema

- De Paște, naționala feminina de handbal a Romaniei joaca impotriva Austriei meciul care o poate duce la Euro. Cu un egal, „tricolorele” obțin biletele la turneul final. Meciul este LiveTEXT pe GSP. ro de la 18:00 și in direct pe TVR 1. In tur a fost 33-33Cu cel puțin o remiza, „tricolorele” se califica…

- Dupa o deplasare extenuanta, handbalistele tricolore au castigat in Feroe dar isi vor juca prezenta la Euro 2022 in prima zi de Paste, la Ramnicu Valcea, intr-un meci cu Austria transmis in direct de TVR1 Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins miercuri, in deplasare, reprezentativa Insulele…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei are de jucat pe final de luna aprilie doua meciuri de totul sau nimic. Primul dintre ele este programat pentru miercuri, 20 aprilie, cu Insulele Feroe (deplasare), iar cel de-al doilea este programat pentru duminica, 24 aprilie, cu Austria, in sala sporturilor…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Adrian Vasile, s-a decis asupra lotului de jucatoare cu care va ataca ultimele doua partide din preliminariile Campionatului European programat la sfarsitul acestui an in Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru. Pentru „dubla” cu Insulele…

- Dupa Turul de Elita excelent facut de Romania U19, reprezentativa noastra s-a calificat la Campionatul European U19. Turneul final se va disputa la vara, in perioada 18 iunie - 1 iulie 2022, in Slovacia. In cadrul Turului de Elita desfașurat in Croația, naționala lui Adrian Vasii (57 de ani) a caștigat…

- Dupa Turul de Elita excelent facut de Romania U19, reprezentativa noastra s-a calificat la Campionatul European U19. Turneul final se va disputa la vara, in perioada 18 iunie - 1 iulie 2022, in Slovacia. Romania U19 s-a calificat la Campionatul European! In cadrul Turului de Elita desfașurat in Croația,…

- Romania a pierdut cu Danemarca, scor 28-35, in derbi-ul grupei a 2-a pentru calificarea la Campionatul European 2022. Meciul a consemnat revenirea Cristinei Neagu in circuitul echipei naționale, dar rezultatul final este departe de cel dorit. „Tricolorele” au evoluat lent și previzibil, in timp ce nordicele…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei va infrunta Macedonia de Nord in primul tur al barajului pentru Campionatul Mondial din 2023, in urma tragerii la sorti desfasurate sambata la Budapesta, potrivit Agerpres. Tricolorii vor juca prima mansa in deplasare, pe 16 sau 17 martie, iar mansa…