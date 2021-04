Naționala feminina de handbal poate obține biletele pentru Campionatul Mondial din 2021, programat in decembrie, in Spania, cu o victorie in dubla manșa cu Macedonia de Nord. Romania a fost prezenta la toate edițiile Campionatului Mondial de handbal, iar Adi Vasile și fetele sale nu vor sa strice istoria. Pentru asta, ”tricolorele” trebuie sa treaca de Macedonia, prima confruntare fiind maine, in sala Dinamo ( de la ora 18.00, in direct la TVR1), iar returul in deplasare, pe 21 aprilie. ” Incepem un nou drum, o noua lupta pentru viitorul nostru. Avem nevoie de o bucurie, ultimele 30 de zile nu…