Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a vizitat astazi expoziția Art Safari-Love Edition pentru a putea vedea de aproape Sarutul, faimoasa capodopera a lui Brancuși. ”Invit bucureștenii sa vina sa o vada in expoziție. Este un privilegiu de care ar fi pacat sa nu profite”, a spus Ministrul Culturii cu ocazia vizitei. Ministrul…

- „Sarutul” este expus la București pentru prima data in ultimii 50 de ani, cea mai recenta includere intr-o o expoziție in Capitala fiind in 1976. Celebra sculptura a lui Constantin Brancuși poate fi vazuta la Art Safari Love Edition, doar pentru 10 zile, pana pe 30 august.

- ​„Sarutul lui Brancuși, primul din celebrul ciclu dedicat iubirii, iși gasește perfect locul intre capodoperele de la National Portrait Gallery. Mulțumim Muzeului de Arta Craiova pentru deschiderea de a ne imprumuta timp de 10 zile o capodopera care intregește expoziția Love Stories. Este o premiera…

- Celebra sculptura "Sarutul" de Constantin Brancusi, prima din ciclul Saruturilor, va fi expusa pana pe 30 august, la Art Safari, in cadrul expozitiei Love Edition.Potrivit unui comunicat Art Safari transmis, luni, AGERPRES, "Sarutul" este expus la Bucuresti pentru prima data in ultimii 50 de ani,…

- Mii de inimi cucerite și 100K de videoclipuri realizate de oameni indragostiți pe sound-ul piesei ,,Totul meu”, la numai o luna de la lansare. Dupa acest succes, ADI s-a decis sa reinventeze aceasta piesa, iar in dreapta lui sta nimeni alta decat Holy Molly. Fiecare vers conturat de ADI și cules din…

- Dupa succesul de la Untold, trapperul Gheboasa a anuntat, intr-o emisiune de televiziune la care a fost invitat, ca vrea sa intre in politica. Trapperul isi doreste sa ajunga direct presedintele Partidei Romilor. El a facut apel Victor Ciutacu sa-i puna o pila la Victor Ponta sa-l puna in functie, scrie…

- Berre a lansat single-ul “Kissing Strangers”. Berre Vandenbussche (22 de ani) a inceput sa inregistreze cover-uri ale artiștilor sai preferați in garajul sau și intr-o parcare de langa casa parinților sai. Interpretarile sale emoționante ale cantecelor indragite l-au facut remarcat, iar cand a postat…

- Doi artiști contemporani din Timișoara, cu doua viziuni diametral opuse, uniți intr-o expoziție neconvenționala. Art Safari Love Edition, prezinta „Nimfe și Zombi”, expoziție ce ii aduce impreuna pe Paul Baraka și Ondine Slimovschi.