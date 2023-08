ADI și Holy Molly cântă în numele iubirii – Totul meu Mii de inimi cucerite și 100K de videoclipuri realizate de oameni indragostiți pe sound-ul piesei ,,Totul meu”, la numai o luna de la lansare. Dupa acest succes, ADI s-a decis sa reinventeze aceasta piesa, iar in dreapta lui sta nimeni alta decat Holy Molly. Fiecare vers conturat de ADI și cules din aceasta piesa, poate sta drept declarație de sine statatoare, de la o inima care bate puternic la alta. Cu o interpretare senzitiva și vibranta, cei doi artiști promit sa te cucereasca instant. Creditele pentru ,,Totul meu” merg catre ADI pentru versuri, iar pentru muzica și producție artistul a fost… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

