Stiri pe aceeasi tema

- "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in judetul Bistrita-Nasaud, cu sediul in Bistrita, str. Crinilor, nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie de inspector in cadrul Compartimentului de Control al Asociatiei…

- „Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in judetul Bistrita-Nasaud, cu sediul in Bistrita, str. Crinilor, nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie de inspector in cadrul Compartimentului de Control al Asociatiei.…

- „Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in judetul Bistrita-Nasaud, cu sediul in Bistrita, str. Crinilor, nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie de inspector in cadrul Compartimentului de Control al Asociatiei.…

- “Indicatorul de incredere a continuat sa atinga noi maxime post- criza Covid-19. Aceasta evolutie este consistenta cu majorarea anticipatiilor de crestere economica pentru anul 2021, la peste 6%. Insa, cresterea cererii interne, combinata cu factorii externi va conduce si la majorarea ratei inflatiei”,…

- Primaria orasului Harsova, judetul Constanta angajeaza inspector si ingrijitor. Primaria orasului Harsova, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale. vacante, dupa cum urmeaza: inspector in cadrul Compartimentului implementare proiecte fonduri europene pe durata…

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut comparativ cu luna anterioara la valoarea de 70,7 puncte, maximul ultimilor 6 ani, (fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 38,3 puncte). Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (mai…

- Asociația care a organizat vanatoarea in cadrul careia prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, 43 de ani, l-a vanat pe ursul Arthur a sesizat Comisia Naționala a Audiovizualului (CNA) pentru a sancționa „toate posturile TV, posturile de radio, presa libera si online pentru comunicarea de informații…

- N. D. Plecand de la expresia ca ar fi bine ca și in Romania sa fie ca afara, mult invocata atunci cand se face referire fie la respectarea legislației, fie la curațenie, la inceputul saptamanii viitoare se va da startul unei campanii in care ploieștenii sunt provocați ca sa fie la ei in țara la fel…