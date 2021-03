Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul și liderul trupei rock Cargo, Adi Barar, a murit dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Colegii au anunțat vestea trista intr-un mesaj pe Facebook: “Așa intens cum a trait toata viața pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, așa a luptat pana azi! Dumnezeu sa te odihneasca,…

- Fondatorul și liderul trupei rock Cargo, Adi Barar, are COVID și este internat in stare grava in sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean din Timisoara.Chitaristul a ajuns pe mana medicilor in urma cu doua zile.

