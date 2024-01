Stiri pe aceeasi tema

Podul de pontoane de la „Trei insule" s-a rupt din nou, cel mai probabil din cauza debitului mare al raului Mureș. Primaria a dat o...

- Noua din 10 dintre copiii romani din Generatia Alpha (cu varste intre 8 si 14 ani) vor sa devina propriul sef sau sa dezvolte o mica afacere proprie in paralel cu ocupatia principala si doar 6% isi doresc sa lucreze pentru un angajator, reiese din rezultatele unui studiu realizat de Visa, anunța Agerpres.…

Comunicat. Aprinderea luminițelor in bradul de Craciun din centrul Aradului și a iluminatului festiv de sarbatori din oraș va avea loc marți, 5 decembrie 2023....

Este rezultatul a 3 ani de scris și a peste 10 de documentare. Este declarația de dragoste pe care Teodor Stoica i-a facut-o Aradului, iar...

Primaria a dispus refacerea lucrarilor de pe trotuarele Bulevardului Revoluției, intrucat muncitorii nu au respectat procedurile de montare a granitului. Astfel, șantierul și așa intarziat,...

Un accident rutier in care au fost implicate trei mașini a avut loc pe centura Aradului, la intersecția cu drumul ce duce spre Curtici, astazi,...

Intr-o perioada destul de zbuciumata a partidului pe care il conduce, președintele USR, Catalin Drula a vizitat vineri Aradul, in cadrul unui mini-turneu pre-electoral care...

- Viitoarea zona de agrement pe care Primaria municipiului Suceava o va amenaja in Paduricea Zamca pe o suprafața de aproximativ 100 de hectare prinde contur. Primarul Ion Lungu a prezentat astazi in conferința de presa proiectul gandit de firma de consultanța aratand ca potrivit studiului de fezabilitate…