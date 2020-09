Stiri pe aceeasi tema

- Simona Spataru, candidat sustinut de USR-PLUS si PNL pentru Primaria Sectorului 4, vorbeste, Adevarul Live, de la ora 11.00, despre strategia sa pentru a-l invinge pe actualul edil de la Sectorului 4, Daniel Baluta, precum si despre colaborarea sa cu Nicusor Dan.

- In București, numarul mare de candidați, atat la Primaria Generala, cat și la primariile de sector, ar putea da impresia ca alegatorul ar putea fi bulversat de multitudinea de oferte.Citește și: Adina Alberts (Pro București 2020) și-a depus candidatura pentru Primaria Sectorului 1: Sanatatea,…

- Candidatul Dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si lideri ai PNL si PLUS Bucuresti au lansat candidatura Simonei Spataru la Primaria Sectorului 4. Nicusor Dan a afirmat ca Simona Spataru este ”un candidat excelent”, iar Violeta Alexandru, presedintele PNL Bucuresti, a trasmis ca gruparile ”interlope…

- Candidatul Dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si lideri ai PNL si PLUS Bucuresti au lansat candidatura Simonei Spataru la Primaria Sectorului 4. Nicusor Dan a afirmat ca Simona Spataru este ”un candidat excelent”, iar Violeta Alexandru, presedintele PNL Bucuresti, a trasmis ca gruparile…

- Primarul capitalei a precizat ca in CeX vor fi validati si candidatii pentru primariile de sector pentru Bucuresti si a asigurat ca Daniel Baluta va fi pe lista la sectorul 4, sustinut de social-democrati. Aceasta i-a acuzat pe cei de la Pro Romania ca lanseaza zvonuri cum ca Daniel Baluta nu ar…

- In aceasta prima zi a saptamanii se va face o testare masiva pentru noul coronavirus, in randul angajaților Primariei Sectorului 4. Totul, dupa ce ”doi angajați ai autoritații locale au fost confirmați pozitiv la testul COVID-19 in weekend-ul trecut”. Dupa ce s-a aflat acest lucru, ”Primarul sectorului…

- In contextul evoluției accelerate a pandemiei cu noul coronavirus, Primaria Sectorului 4 continua activitațile de igienizare a tuturor spațiilor publice de pe raza sectorului 4. In aceasta acțiune sunt implicați in jur de 60 de operatori și 20 de autospeciale aparținand operatorului de salubrizare…

- "La inaugurarea primei parcari supraterane, cu teren de sport pe acoperis, realizata in sectorul 4 al Capitalei, am reafirmat dorinta de a ma implica energic pentru finalizarea Centurii ocolitoare a Capitalei. Din pacate, Guvernul nici nu considera Centura Capitalei o prioritate, nici nu o transfera…