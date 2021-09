Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 septembrie, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca pe strada Victor Babeș un barbat ar amenința ca se va sinucide, aruncandu-se de la etajul unui imobil. Doua echipaje de ordine publica, grupa de intervenție din cadrul S.A.S. și un negociator al Inspectoratului…

- Oana Zavoranu e din nou in centrul atenției, asta dupa ce in ultima perioada s-a vorbit despre un presupus divorț intre ea și soțul sau, Alex Ashraf! Vedeta a rabufnit acum pe internet și a spus cum stau lucrurile cu adevarat intre ea și partenerul sau de viața.

- CFR Calatori a anuntat joi ca asigura pana la data de 15 septembrie 2021 continuitatea calatoriei pana la Mangalia prin mentinerea unor legaturi cu trenuri directe din Bucuresti Nord, Iasi si Suceava sau prin asigurarea legaturii din Bucuresti Nord la trenuri dinspre Baia Mare, Beclean pe Somes, Sighetu…

- An aniversar la Teatrul Național din Iași: 200 de ani de la nașterea lui Vasile Alecsandri, creator al teatrului romanesc, poet, folclorist, om politic, director al acestui teatru in perioada 1840 -1842; 115 ani de la inaugurarea statuii poetului, monument amplasat in fața Naționalului ieșean; 65 de…

- Unul dintre sefii Finantelor iesene a castigat pe parcursul anului trecut o suma frumusica din jocurile de noroc. Bogdan-Emilian Ciornei, director executiv Servicii interne in cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi, a incasat in anul 2020 din pariuri sportive si jocuri…

- In perioada 13 – 20 iulie 2021, intre orele 8.00 și 18.00, echipele Citadin SA fac reparații, daca vremea o permite, la carosabilul și parcarile blocului 769 de pe strada Radu Voda, nr. 14. Lucrarile includ ridicari la cota a capacelor de canal, ridicari la cota a prizelor de gaz, frezarea suprafețelor…

- Ieseanul in varsta de 35 de ani a coborat de pe stalpul de inalta tensiune. Avea un cui in frunte si a fost dus la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Potrivit primelor informatii, barbatul a marturisit ca a furat o bicicleta si se temea ca va fi dus la Politie.

- Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures declanseaza activitatea de selectie a candidatilor pentru concursul de admitere in cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, sesiunea de admitere 2021. Cifrele de scolarizare aprobate pentru sesiunea 2021 sunt: • Specializarea „Ordine…