Adevărul despre FACTURILE mari. Cele două greșeli care au dus la explozia de prețuri Noi informații despre creșterea fara precedent a facturilor la gaze și energie. Ce a declanșat, de fapt, acesta haos? Europarlamentarul Dan Nica a vorbit la Antena 3 despre scumpirea energiei care afecteaza atat Europa, cat și Romania. Potrivit acestuia, criza facturilor este in principal efectul a doua masuri luate in ultimii doi ani. “In ultimii doi ani au fost luate cateva masuri: sa se liberalizeze prețurile, sa existe obligativitatea de a avea toate depozitele de gaze naturale care sa fie pline macar 80% pana in luna septembrie a fiecarui an. Doua masuri… Și am vazut efectul. Care sunt efectul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

