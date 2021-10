Stiri pe aceeasi tema

- Capitala are cea mai mare rata de vaccinare la nivel național, de aproape 49,4%. Anunțul a fost facut de Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare. El a precizat ca rata la nivel național este de 31%. Calculul a fost facut la populația eligibila, in varsta de peste 12 ani. Locuitorii…

- Generalul afgan Sami Sadat afirma, intr-un articol de opinie publicat in The New York Times , ca avioanele de lupta americane faceau ocoluri pe cer, „cand noi ne luptam la sol cu talibanii”, cu cateva zile inainte ca aceștia sa cucereasca complet țara. Generalul respinge afirmația președintelui american…

- Misterele miscarii talibane, care revine la putere în Afganistan dupa ce a preluat în câteva zile controlul asupra celei mai mari parti a tarii, sunt înconjurate de secrete, asa cum era când conduceau tara, între 1996 si 2001. Le Libre Belgique a realizat scurta prezentare…

- Talibanii au capturat vineri Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, în sudul Afganistanului, dupa ce au lasat armata si responsabili politici si administrativi sa evacueze orasul, a declarat o sursa de securitate, citata de AFP, potrivit Agerpres."Lashkar Gah a fost evacuat. Ei au…

- Statele Unite vor trimite 3.000 de soldați la Kabul pentru a asigura evacuarea unora dintre membrii personalului de la ambasada sa în Afganistan, a declarat joi purtatorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, relateaza AFP.Aceștia se vor alatura celor aproximativ 650 de soldați americani…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat in vestul tarii, o etapa majora in ofensiva lor, la numai cateva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP. Insurgentii ''au…

- Un al doilea barbat, ranit in explozia de la Petromidia a decedat. Anuntul a fost facut de societate, printr un comunicat de presa. Barbatul se afla in Germania, dupa ce a fost transferat alaturi de un alt coleg de la Spitalul de Arsi din Capitala."Cu adanc regret, va anuntam ca in cursul zilei, unul…

- Luptatorii talibani au inconjurat orașul Ghazni din centrul Afganistanului, preluand controlul asupra caselor civililor in scopul de a lupta impotriva forțelor de securitate, au declarat luni oficialii. Ofensiva talibanilor in Ghazni a fost cea mai recenta operațiune desfașurata asupra unei capitale…