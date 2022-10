Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier rus Mihail Kasianov considera ca președintele Vladimir Putin ar putea renunța la funcție in cateva luni, relateaza Sky News. Kasianov a declarat ca nu crede ca exista cineva din anturajul lui Putin care ”sa-l faca sa plece”, dar ca liderul de la Kremlin ar putea lua singur decizia de…

- Președinta țarii, Maia Sandu, „condamna cu fermitate incercarea Rusiei de a anexa ilegal regiunile ocupate in Ucraina”, dupa ce astazi, 30 septembrie, la Kremlin a avut loc oficial ceremonia de „primire in componența Federației Ruse a noi patru regiuni ucrainene”. Maia Sandu afirma ca, „sprijinul Republicii…

- O fotografie cu mormantul parinților președintelui rus Vladimir Putin face inconjurul internetului. Cineva a lasat acolo un bilet in care parinții decedați ai dictatorului ”sunt informați” despre comportamentul fiului lor și ”sunt rugați” sa ia masuri. Fotografiile de la cimitirul Serafimovski din Sankt…

- Primele rezultate parțiale ale votului din cele patru regiuni ucrainene ocupate de trupele ruse și separatiste indica majoritați covarșitoare de locuitori care au votat in favoarea “aderarii” la Rusia, a anunțat marți agenția de presa de stat rusa RIA Novosti, dupa incheierea așa-numitelor referendumuri…

- Peste 1.300 de ruși au fost arestati, miercuri, in aproape 40 de orase, in urma protestelor fața de ordinul lui Putin privind mobilizarea parțiala. Rezultatul a fost invers decat cel sperat de ei: mulți au primit ordin de inrolare in armata. In orașul Voronej, la secția de poliție nr. 8, unde au fost…

- Deputatii din 18 districte municipale din Moscova, Sankt Petersburg si Kolpino au cerut demisia presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit unei petitii semnate postate, luni, pe Twitter, relateaza CNN. "Noi, deputatii municipali ai Rusiei, credem ca actiunile presedintelui sau Vladimir Putin sunt daunatoare…

- Jurnaliștii au intrat intr-un grup de Facebook, „E timpul de a pleca – totul despre emigrare”, unde rușii cer și ofera sfaturi referitoare la plecarea din țara. De asemenea, am stat de vorba cu administratorul grupului cu peste 250 de mii de membri, un barbat originar din Rusia care traiește in prezent…

- O intalnire intre președintele Federației Ruse și cel al Ucrainei nu se intrevede. „La moment nu exista precondițiile necesare pentru aceasta”, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.