- Vestea desparțirii caștigatorilor szonului 6 Mireasa i-a surprins pe fanii emisiunii. Miruna și Cosmin au venit in casa show-ului matrimonial pentru a spune ce i-a determinat sa recurga la acest gest extrem.

- Miruna și Cosmin le-au facut o vizita parinților fetei. Caștigatoarea sezonului 6 Mireasa a publicat pe rețelele sociale o fotografie, pentru a le arata susținatorilor cum au fost intampinați.

- Aseara a avut loc finala popularului show matrimonial ”Mireasa”. Miruna și Cosmin pot spune ca sunt formeaza cu adevarat un cuplu dupa ce și-au unit destinele in direct, in fața ofițerului de stare civila, la patru luni de cand au intrat in competiție. Ca și la precedentele ediții ale show-ului moderat…

- Miruna s-a confruntat cu o problema dupa ce a lovit un stalp in casa Mireasa. Aceasta a fost ajutata de mai multe concurente, dar și de iubitul ei. Ea și Cosmin au planuri privind destinația de vacanța pentru sarbatorile de iarna.

- In ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile iubirii, telespectatorii au aflat ca Miruna a renunțat la inelul oferit de Cosmin. Cei doi au avut mai multe probleme și și-au anunțat desparțirea in urma cu puțin timp. Familiile concurenților au intervenit pentru a-și spune parerea despre idila acestora.

- In ediția din aceasta seara la Mireasa - Capriciile iubirii, Cosmin și Miruna au avut parte de cateva momente tensionate. Cei doi au avut parte de o vacanța frumoasa impreuna, iar acum, planurile pare ca s-au schimbat.

- In ediția de astazi de la Mireasa, Cosmin i-a marturisit Mirunei ca iși dorește ca ea sa fie soția lui și sa iși petreaca o viața intreaga alaturi de el. Cand a auzit aceste vorbe, concurenta a inceput sa planga, dar nu de tristețe, ci doar pentru ca s-a emoționat foarte tare. Iata cum a decurs discuția…