Adevărata victimă S-ar zice ca ecologistii au castigat alegerile locale din Franta. Victoria verzilor nu este doar rezultatul reflexelor stangiste ale compatriotilor lui Robespierre, nici produsul exclusiv al resurectiei sentimentelor de dragoste pentru natura vie, ci indeosebi efectul fricii fata de COVID-19. Mintile mai analitice ar sustine ca hexagonezii au fost primii care au inteles ca pandemia a fost rezultatul atacurilor necontenite ale oamenilor impotriva mediului in (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

