- Situatia migratiei in Uniunea Europeana, in special protectia frontierelor si perspectiva aderarii Romaniei la Spatiul Schengen sunt examinate, la Bucuresti, de ministrii de interne roman, Lucian Bode, si austriac, Gerhard Karner. Inaintea intrevederii oficiale, ministrul Karner spunea ca Austria nu…

- Daniel Buda a fost intrebat, marti, la Prima News, cum crede ca ar trebui rezolvata criza cerealelor. “Nu le vad doar de la nivel european aceste chestiuni, pentru ca eu le vad si de acolo, de jos, deoarece sunt intr-un contact permanent cu fermierii din Romania si vreau sa va spun ca inca din luna…

- 13 ani a devenit varsta la care in Romania se consuma droguri. O confirma datele Agenției Naționale Antidrog, dar marturiile acestor copii fac din statistici povești cutremuratoare de viața. Digi24 a vorbit cu o eleva de clasa a șaptea din București, care, sub protecția anonimatului, a vorbit despre…

- Speranța de viața in Romania e cu peste sapte ani mai mica decat in Uniunea Europeana, arata datele Eurostat. Pana in 2019, speranța de viața a crescut treptat in toata Europa, dar pandemia și toate efectele ei au dus la scaderea indicelui. Cel mai ridicat nivel e atins acum de Spania, de peste 83 de…

- Ajungem MARI, cel mai mare program educațional din Romania care sprijina copiii din sistemul de protecție, da startul unei campanii de recrutare de voluntari care sa aiba grija de 35 de copii la care nu ajunge nimeni, timp de 3 ore pe saptamana. Termenul limita pentru inscrieri este 31 martie.…

- Riscul de saracie sau de excluziune sociala a crescut pentru copiii din Uniunea Europeana, cu 0,4 puncte procentuale, de la 24,0 % la 24,4 %, intre 2020 și 2021, cu rata cea mai ridicata in Romania – 41,5%, urmata la distanța de Spania 33,4%, in vreme ce in Finlanda și Danemarca a fost cel mai […]…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat ca problema pentru Romania este ca desi din punct de vedere strategic se afla in cea mai buna situatie din istorie, nu a transferat acest lucru in investitii, modernizare, intr-un salt istoric, precizand ca aceasta este marea provocare pentru…