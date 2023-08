Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile par sa atinga din nou cote inalte la nivelul Coaliției de guvernare. Marul discordiei il reprezinta masurile fiscale. Fostul premier PSD Mihai Tudose, actualmente europarlamentar, i-a dat replica prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan. Totul, dupa ce liberalul l-a atacat pe șeful Guvernului…

- Paza de coasta filipineza i-a acuzat pe chinezi ca au tras cu tunuri de apa in navele sale și le-au blocat in Marea Chinei de Sud, potrivit Reuters. Reprezentanții Pazei de Coasta din Filipine susțin ca incidentul a avut loc in timp ce o nava escorta barci care transportau provizii pentru militarii…

- Reacții dure ale comunitații africane și occidentale Comitetul național pentru salvarea patriei (CNSP), instituit de autorii puciului militar in locul tuturor autoritaților legale ale Nigerului, acuza Franța ca pregatește o intervenție militara contra palatului prezidențial unde este blocat președintele…

- Situația ciudata in care o profesoara a fost demisa pentru ca a lasat corigenți cațiva elevi a ajuns sa reprezinte un exemplu alarmant al unor tendințe periculoase in sistemul de invațamant. Am avertizat, in timpul grevei profesorilor, ca am putea ajunge la o generație in care majoritatea absolvenților…

- Casa Alba a declarat ca recentele intalniri periculoase dintre forțele americane și chineze in Stramtoarea Taiwan și in Marea Chinei de Sud reflecta o agresivitate tot mai mare a armatei de la Beijing, care crește riscul unei erori in care „cineva va fi ranit”. Statele Unite afirma ca doua intalniri…

- La doar cateva ore dupa ce secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reproșat Chinei ca refuza sa poarte discuții militare, Departamentul de Stat a anunțat ca un oficial american de rang inalt se va deplasa in China saptamana viitoare pentru a incerca sa stimuleze comunicarea cu Beijingul, intr-un…

- Ca urmare a informațiilor aparute in spațiul public și, in special, in comunicarea Ministerului Energiei referitor la necesitatea stabilirii de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a unor mecanisme de compensare a devierilor tarifare formate in perioadele anterioare de reglementare,…