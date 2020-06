Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a transmis luni ca acuzațiile care i se aduc ministrului Florin Cițu au aparut pentru ca „a mișcat mușuroiul corupției din zona Ministerului de Finanțe a PSD”. „De cateva zile, ministrul Finanțelor, Florin Cițu este luat drept ținta de PSD, in baza unor atacuri venite de la oamenii PSD, din interiorul instituției, care iși simt amenințate interesele personale și de grup. Urmare a unor constatari și controale, se configureaza tot mai clar modul in care au fost atribuire in mod clientelar, cu incalcarea legii, lucrari scumpe cat Casa Presei, de exemplu pentru…