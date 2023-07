Adevărata cauză a incendiilor din Grecia: Piromanii și nicidecum încălzirea globală In fiecare vara, incendiile fac ravagii in Grecia și dau adevarate batai de cap autoritaților, dat fiind amploarea fenomenului. S-a dovedit, insa, ca nu schimbarile globale sunt de fapt cauza, ci piromanii. Guvernul elen a anunțat ca o mare parte dintre aceste incendii au fost declanșate „de mana omului”. Este vorba de nu mai puțin de 667 de incendii provocate de piromani numai in ultimele saptamani, dupa cum a declarat un oficial insarcinat cu criza climatica, citat de The Guardian. Din cauza vremii extreme – Grecia a avut parte și de o perioada de 15 zile de canicula -, incendiile s-au extins,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

