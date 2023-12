Scandal intr-un local din Vulcan (județul Hunedoara), in a doua zi de Craciun. Unul dintre participanți avea asupra sa un pistol cu muniție letala, astfel ca polițiștii au decis sa-i percheziționeze locuința. „La data de 26 decembrie 2023, urmare a sesizarii Poliției Municipiului Vulcan cu privire la izbucnirea unui conflict fizic in care au fost […] Articolul Adevarat arsenal gasit de polițiști in locuința unui barbat care a scos pistolul dupa un scandal intr-un bar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .