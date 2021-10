Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Charles a dezvaluit „rețeta secreta” pe care o folosește pentru a-și alimenta Aston Martin-ul, mașina pe care o folosește de peste cinci decenii. Și este una destul de delicioasa. Alteța regala britanica a dezvaluit, intr-un interviu pentru BBC, ca și-a modificat mașina, de care este foarte…

- Industriile mari consumatoare de energie din Marea Britanie sunt afectate de cresterea preturilor gazelor naturale. Se intrevad inchideri de fabrici, situația fiind critica. Producatorii de otel, sticla, ceramica, hartie si din alte sectoare din Marea Britanie au declarat ca ar putea fi obligati sa…

- Trei tineri au fost transportati, duminica, la Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului pe DN 5, la iesirea din municipiu. “ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pe DN 5, in zona Andaluzia, pe sensul de mers spre Bucuresti,…

- Cum arata Diana și Charles in sezonul 5 din The Crown Fanii serialului The Crown așteapta cu nerabdarea lansarea sezonului cu numarul 5 al producției The Crown. Serial ce urmarește povestea Familiei Regale din Marea Britanie. Din pacate, nu se știe exact cand va avea loc aceasta lansare. In contextul…

- 21 de zimbri vor fi eliberați in doua zone din Munții Fagaraș. Evenimentul va avea loc la sfarșitul saptamanii sub supravegherea specialiștilor fundației Conservation Carpathia. Zimbrii au fost aduși din Germania, Marea Britanie, Suedia și județul Neamț. Animalele vor fi eliberate in doua zone de reintroducere…

- Se schimba regulile de calatorie pentru Germania. Din acest week-end, țara nu mai primește turiști fara pașaport Covid. Conform Reuters , Guvernul german a anunțat ca din acest week-end va fi permisa intrarea in țara doar a persoanelor care prezinta dovada vaccinarii anti-Covid, a recuperarii dupa boala…

- Pe data de 23 iulie au fost date publicitații rezultatele evaluarii proiectelor depuse pentru obținerea unei finanțari de pana la 100.000 de euro pentru inființarea unei „Intreprinderi Sociale”, un concept economic introdus in premiera in Romania prin preluarea experienței altor state ale Uniunii Europene.…