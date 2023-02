Aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) este urmatorul pas pe drumul Romaniei catre modernizare, dezvoltare si prosperitate, a declarat, joi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, subliniind ca in multe domenii importante va fi necesara contributia constructiva a mediului de afaceri pentru atingerea acestui obiectiv. Seful Executivului participa, joi, la evenimentul „Aderarea la OCDE – oportunitati pentru mediul de afaceri din Romania”, organizat de Guvernul Romaniei in colaborare cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru a marca un an de la inceperea…