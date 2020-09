Adelina Pestrițu, primul mesaj după perioada de izolare: „Nu este plăcut să fii bolnav” Adelina Pestrițu a lipsit o perioada de pe rețelele de socializare dupa ce a anunțat ca s-a imbolnavit de COVID-19, iar acum a revenit cu un mesaj pentru fanii sai. Adelina Pestrițu și-a anunțat admiratorii ca a terminat tratamentul pentru COVID-19 și ca in ultima vreme s-a concentrat pe starea ei de sanatate, pentru a reveni in siguranța langa familia sa. „Regret ca nu am fost atat de activa pe rețelele sociale, dar am decis sa ma concentrez 100% pe starea mea de sanatate. Nu e placut sa fii bolnav, dar in aceste momente alegi sa te gandești cum sa revii sanatos langa familia ta și mai ales… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

