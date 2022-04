Stiri pe aceeasi tema

- „Tara Lapusului” are un potential remarcabil pentru a produce traditional. Oamenii locului se ocupa cu cresterea animalelor, agricultura, legumicultura si albinarit. Produsele lor sunt de buna calitate si sanatoase. Pentru a fi pusa in valoare productia rezultata consilierii judeteni au aprobat incheierea…

- In cadrul vizitei din Polonia, prim-ministra Natalia Gavrilița a mers astazi la piața en-gros de produse agricole și alimentare din Varșovia, unde a discutat cu președintele pieței Janusz Bylinski și Subsecretarul de stat al Ministerului Activelor Statului, Jan Kanthak despre posibilitațile de extindere…

- Romanii abia mai țin pasul cu scumpirile. Mulți dintre ei și-au restrans deja lista de cumparaturi și achiziționeaza doar ce este necesar. Prețurile acestor legume vor fi mult mai mari decat anul trecut. Ele sunt obținute in solariile oltenilor și vor pleca in curand din intreaga țara. „N-a trecut nicio…

- Premierul Ciuca: Romanii nu trebuie sa-si faca probleme in ceea ce priveste produsele necesare vietii de zi cu zi Premierul Ciuca: Romanii nu trebuie sa-si faca probleme in ceea ce priveste produsele necesare vietii de zi cu zi Romania nu are de ce sa-si faca probleme in ceea ce priveste produsele necesare…

- Portocale cu pesticide, importate din Turcia, retrase de la vanzare. ANSVSA face ancheta: o tona a ajuns pe piața Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de la vanzare a unui lot de portocale, pentru care a fost depașita valoarea admisa…

- Peste 4.000 de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale au fost eliberate in Romania, in luna decembrie a anului trecut, in crestere cu 2,8% fata de luna anterioara, in timp ce pe segmentul cladirilor nerezidentiale au fost eliberate cu 0,3% mai multe autorizatii raportat la perioada…

- Primul IFN cu capital romanesc dedicat exclusiv intreprinderilor sociale este pe punctul de a se infiintaInvesteste social in Romania devenind actionar fondator AFIN IFN SAIn jur de 80 de ONG uri, persoane fizice si juridice au ales sa investeasca in AFIN prima institutie financiara nebancara cu capital…

- Un grup important de producatori de metale din Europa a cerut politicienilor de pe continent sa adopte un pachet de masuri, inclusiv ajutoare de stat si accesarea rezervelor nationale de gaze, pentru a atenua criza energetica regionala si a evita noi inchideri de topitorii, transmite Bloomberg.