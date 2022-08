Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Nica a oferit primele declarații dupa procesul de ieri, in exclusivitate la Antena Stars. Vestea ca Adelina Nica și Mihai Costea nu mai formeaza un cuplu la scurt timp dupa ce au devenit parinți a venit ca un șoc in lumea showbiz-ului romanesc, mai ales avand in vedere ca cei doi pareau sa se…

- Soarele a rasarit din nou pe strada Adelinei Nica, fosta partenera de viața a lui Mihai Costea. Cei doi s-au desparțit la scurt timp dupa venirea pe lume a fiului lor, iar acum aceasta a decis ca e timpul sa fie iar fericita. Vedeta a vorbit la Antena Stars despre barbatul cu care formeaza un cuplu.

- "Nu-mi puteam permite sa pierd timpul" la Manchester City, a declarat noul atacant al lui Chelsea, Raheem Sterling, care a jucat putin la fosta sa echipa, transmite AFP, potrivit Agerpres."Am simtit pur si simplu ca timpul meu de joc la City devenea din ce in ce mai limitat din diferite motive. Nu-mi…

- Adelina Nica și Mihai Costea au facut declarații in exclusivitate la Antena Stars, iar fiecare dintre ei și-a adus acuzații dure. Cei doi se cearta pe zeci de mii de euro, pe ceasuri de lux, mașini și e acuza recirpoc de infidelitate. Iata ce se intampla cu ei, dar și de la ce a pornit totul!

- Adelina Nica și Mihai Costea au decis sa puna punct relației in urma cu un an, chiar daca toata lumea aștepta ca aceștia sa faca marele pas. Din rodul iubirii lor a rezultat un baiețel, pe nume Ziar. Bruneta a marturisit in exclusivitate la Xtra Night Show ca Mihai Costea nu se implica financiar in…

- Procesul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau continua! Cei doi au un nou termen joi și se vor intalni fața in fața la Tribunal. Claudia Patrașcanu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca iși dorește ca divorțul sa se termine cat mai repede. Iata ce a declarat vedeta!

- Cu ce probleme s-a confruntat Andreea Hanca in sarcina, dupa ce soțul ei, Sergiu Hanca, a cazut inconștient pe teren, in urma cu ceva timp, in timpul unui meci. Ce a marturisit blondina, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Dodo se pregatește de botezul fiului ei, iar cantareața a anunțat la Antena Stars ca va fi un eveniment mare pentru micuțul Patrick. Cantareața are toata susținerea noului iubit, cel care o face fericita dupa ce tatal copilului a decis sa iasa din viața ei. Tot el o și ajuta financiar pentru ca totul…