Adele a publicat un fragment din videoclipul unei noi piese

Stiri pe aceeasi tema

- Adele a anunțat ca prima sa melodie noua din ultimii șase ani, ‘Easy On Me’, va ajunge la urechile publicului saptamana viitoare, pe 15 octombrie, informeaza contactmusic.com. Cantareata britanica a publicat marți un fragment din videoclipul noii melodii. Autoarea hit-ului ‘Hello’ a publicat marti parte…

- E cel mai bine vandut artist din ultimii 20 de ani! Adele a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca revine cu melodia „Easy On Me”, piesa care va fi lansata pe 15 octombrie. Pe Instagram le-a aratat fanilor sai un scurt fragment din cantecul ei. Cantareața revine in industria muzicala dupa…

- Cantareata britanica Adele a publicat marti un fragment din videoclipul unei noi melodii, intitulata "Easy On Me", prima dupa albumul "25" lansat in 2015 si premiat cu trofeul Grammy, relateaza Reuters. Celebra pentru baladele sale ajunse in fruntea topurilor, cum ar fi "Hello" si "Someone…

- Cântareata britanica Adele a publicat marti un fragment din videoclipul unei noi melodii, intitulata „Easy On Me”, prima dupa albumul „25” lansat în 2015 si premiat cu trofeul Grammy.Celebra pentru baladele sale ajunse în fruntea topurilor, cum ar fi…

- Facebook a anunțat pe Twitter ca exista probleme cu accesarea aplicațiilor și produselor sale. „Lucram pentru ca lucrurile sa revina la normal cat mai repede posibil și ne cerem scuze pentru orice inconvenient”, este mesajul Facebook. Facebook, WhatsApp și Instagram sunt toate deținute de compania fondata…

- Talibanii au preluat controlul asupra echipamentului militar al armatei SUA. In spațiul public au aparut imagini cu talibanii in elicopterele americane, iar corpul unui barbat era agațat de aeronava. Noile imagini arata cum talibanii zboara cu un elicopter Black Hawk in timp ce patrulau, iar in clip…

- Sharon Stone a facut un anunț dureros pe contul ei de Instagram. Celebra actrița a dezvaluit ca familia ei trece prin momente extrem de grele dupa ce nepotul ei de doar 11 luni, care s-a luptat preț de cateva zile intre viața și moarte, a decedat. Micuțul River a fost gasit cu insuficiența totala a…

- ​Patru persoane au fost retinute dupa ce Marcus Rashford, Bukayo Saka si Jadon Sancho au fost victime ale abuzurilor rasiste în mediul online dupa ce au ratat penaltiuri în finala Euro 2020, informeaza BBC.Seful politiei, Mark Roberts, a spus ca abuzul a fost cu adevarat <ticalos>:…