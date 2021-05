Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu este insarcinata in 30 de saptamani, iar in curand iși va ține bebelușul in brațe. Pentru moment, vedeta și soțul ei se ocupa de amenajarea camerei micuțului, dar și de activitați ce țin de organizarea familiei lor. Fosta prezentatoare de la „Vorbește Lumea” a povestit totul pe contul…

- Adela Popescu este insarcinata cu al treilea copil. Vedeta se simte foarte bine așa ca a plecat cu familia intr-o vacanța la soare. A facut și primele declarații despre locația aleasa.Este in luna a șasea de sarcina, dar este foarte activa, se simte foarte bine. Adela Popescu, Radu Valcan și cei doi…

- Adela Popescu va naște al treilea copil in aproximativ trei luni. Prezentatoarea de la Pro TV a avut și primele pofte, abia in luna a șasea de sarcina. A dezvaluit ce i-a cerut lui Radu Valcan in miezul nopții, dar și cum vrea sa nasca. Zilele trecute, Adela Popescu nu a fost in cea mai buna forma.…

- Cu doi copii acasa și unul pe drum, Adela Popescu și Radu Valcan nu iși mai vad capul de treburi. Actrița și soțul ei au deja experiența in rolul de parinți și nu mai lasa nimic la voia intamplarii. Cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro in timpul unei sesiuni de cumparaturi pentru cel de-al…

- Adela Popescu le-a oferit astazi sfaturi importante tinerelor mamici, in cadrul unei emisiuni de televiziune. Soția lui Radu Valcan și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor și le-a marturisit ce greșeli nu ar mai face la al treilea copil, vedeta mai avand acasa doi copii superbi: pe Andrei și…

- Adela Popescu este acum in al doilea trimestru de sarcina și așteapta cu nerabdare momentul cand iși va ține strans in brațe baiețelul. Vedeta se pregatește temeinic, iar cu aceasta ocazie a fost luata prin surprindere cu un cadou special pentru copil.

- Adela Popescu urmeaza sa devina mama pentru a treia oara, iar aceasta frumoasa perioada a decis sa o petreaca in mijlocul familiei inca de cand sarcina sa era abia la inceput. Cum arata celebra prezentatoare de televiziune la 20 de sapamani? Adela Popescu, prima fotografie insarcinata in 20 de saptamani…