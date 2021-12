Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda, unde filmeaza pentru noul sezon „Insula Iubirii”, ce se va difuza anul viitor. Chiar daca sunt departe unul de altul, prezentatorul TV și soția lui, Adela Popescu, iși transmit diverse mesaje, prin intermediul contului de socializare. „Am ințeles…

- Namiko, fetița Andreei Ibacka și a lui Cabral, a implinit 3 ani, iar cu aceasta ocazie, mama ei i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de Instagram, unde a și publicat o fotografie cu micuța. Acum fix 3 ani am facut cunoștința cu cea mai dulce fetița. @namikoibacka ne-a ales pe @cabralibacka și…

- Adela Popescu, in varsta de 35 de ani, este mama a trei baieți și are o casnicie fericita alaturi de Radu Valcan, prezentatorul de la Antena 1. Vedeta și-a surprins fanii de pe contul de socializare cu cateva imagini realizate in urma cu opt ani.Urmaritorii Adelei Popescu au observat ca aceasta nu s-a…

- Adela Popescu și Radu Valcan au devenit parinți pentru a treia oara in urma cu aproape trei luni, cand a venit pe lume Adrian. Prezentatoarea TV și-a surprins fanii de pe contul de socializare cu un video, in timp ce soțul ei il leagana pe mezinul familiei. Dupa aproape trei luni, Adela Popescu și Radu…

- Adela Popescu a implinit astazi 35 de ani. Soțul ei, Radu Valcan, a postat dis-de-dimineața un mesaj de dragoste pe Instagram, alaturi de care a atașat o imagine. Cei doi au impreuna trei baieți și o casnicie așa cum și-au dorit. „Am incercat sa gasesc o poza mișto, dar mi-a fost greu. In toate ești…

- Catalin Maruța a sunat-o pe Adela Popescu in direct pentru a o intreba ceva despre soțul ei. Radu Valcan a fost pus in incurcatura. Ce s-a intamplat in ediția de azi a emisiunii ‘La Maruța’, de la Pro TV? Catalin Maruța, apel in direct catre Adela Popescu: soțul actriței a fost in prim-plan Radu Valcan…

- Informație de ultim moment despre Adela Popescu, prezentatoarea emisiunii matinale „Vorbește lumea”, de la PRO TV. Vedeta a facut un anunț extrem de important in direct despre starea sa de sanatate. Mai mult, a facut o dezvaluire neașteptata despre soțul ei, Radu Valcan. Ce se intampla cu Radu Valcan.…

- Adela Popescu a anunțat ca a anulat botezul celui de-al treilea copil. Vedeta de la PRO TV a fost diagnosticata joi cu COVID-19, iar din aceasta cauza evenimentul nu se va mai ține.Astazi, Adela Popescu ar fi trebuit sa-și boteze cel de-al treilea copil, insa din cauza faptului ca a fost testata pozitiv…