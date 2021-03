Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu este insarcinata pentru a treia oara, iar peste cateva luni va aduce pe lume un baiețel. Soția lui Radu Valcan a postat pe contul de socializare o imagine in care și-a etalat sarcina și a dezvaluit ce nume a ales fiul ei, Alexandru, pentru fratele lui.„VIONEL este numele pe care l-a ales…

- O vedeți mereu cu zambetul pe buze, debordand de energie, dar ce nu știu mulți este faptul ca Adela Popescu a trecut și prin perioade marcante de-a lungul timpului. Soția lui Radu Valcan și-a deschis de curand sufletul in fața fanilor din mediul online și le-a povestit despre cele mai grele clipe. Iata…

- Adela Popescu este gravida in 20 de saptamani și merge des la medic, pentru a se asigura ca sarcina avanseaza corespunzator. Soția lui Radu Valcan are și un mesaj pentru cei care de teama coronavirusului, evita sa mearga la spital pentru analize. „Bebelușul meu crește in burtica și are nevoie de un…

- Adela Popescu și-a bucurat fanii cu o noua fotografie cu burtica de gravida. Insarcinata pentru a treia oara, frumoasa vedeta a intrat in 20 de saptamani și și-a dorit sa impartașeasca imaginea cu toți cei care o iubesc.

- Radu Valcan a avut parte de o aniversare romantica, alaturi de soția lui, cu ocazia implinirii a celor 44 de ani. Adela Popescu și-a surprins soțul cu un cadou la care acesta nu se aștepta. Vedeta a postat și un mesaj pe contul de socializare, in care le-a povestit fanilor ce decizie a luat, pentru…

- Adela Popescu a format o familie frumoasa alaturi de Radu Valcan. Cei doi sunt parinții a doi baieți minunați, Alexandru și Andrei, iar in scurt timp, prezentatoarea TV va deveni mama pentru a treia oara. Frumoasa actrița a vorbit deschis despre nașterea naturala a primilor doi copii. In ambele cazuri,…

- Actrița de la PRO TV a anunțat ca este insarcinata pentru a treia oara. Iar din acest motiv este nevoita sa ia o pauza de la emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV.Adela Popescu e din nou insarcinata. Pentru a treia oara. Anunțul a fost facut de vedeta de la PRO TV intr-un filmuleț postat pe contul…