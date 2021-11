Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza un cuplu admirat de toata lumea și se bucura de 3 baieței care le fac fiecare zi mai frumoasa. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de iubire de mulți ani, insa prezentatoarea de la Vorbește lumea are o nemulțumire legata de un obicei al soțului sau. Adela Popescu,…

- Dupa ce Radu Valcan a aparut in mai multe emisiuni la PRO TV, mulți au crezut ca soțul Adelei Popescu a plecat de la Antena 1, acolo unde este moderatorul emisiunii „Insula iubirii”. Prezentatorul TV a spus adevarul despre contractul sau cu trustul Intact. Radu Valcan a participat la show-ul de la PRO…

- Marian Dragulescu a fost sub masca Robotului de la „Masked Singer Romania”, sezonul 2 . Exclusiv pentru Libertatea, celebrul sportiv a dezvaluit cum a reușit sa se transforme, sa imbrace respectivul costum, sa cante și sa danseze pe scena de la Pro TV. Doua demascari au avut loc la „Masked Singer Romania”,…

- Surpriza pentru telespectatori in ediția de joi, 30 septembrie. Marian Dragulescu, cel mai medaliat gimnast roman din toate timpurile, se afla in spatele maștii Robotului de la „Masked Singer Romania”, sezonul 2. Doua demascari au avut loc la „Masked Singer Romania”, sezonul 2. Sub masca Șarpelui se…

- O noua demascare a avut loc joi seara, in ediția din 30 septembrie. Radu Valcan se ascundea sub masca Șarpelui de la „Masked Singer Romania”, sezonul 2. Primele declarații ale soțului Adelei Popescu dupa ce și-a dat masca jos. Surpriza de proporții pentru telespectatori! Șarpele de la „Masked Singer…

- Adela Popescu s-a intors astazi in platoul de la „Vorbește lumea”, dupa ce s-a vindecat de COVID-19. Colegii au așteptat-o cu flori și tort pe soția lui Radu Valcan. Astazi, miercuri, 22 septembrie, Adela Popescu a revenit la „Vorbește lumea”, dupa ce doua saptamani a stat in izolare la domiciliu fiind…

- Adela Popescu a anunțat in aceasta dimineața in emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV ca soțul, Radu Valcan, și Adrian, fiul lor cel mic, s-au infectat cu coronavirus. Cei doi au luat virusul de la ea. Pe 9 septembrie s-a aflat ca Adela Popescu e infectata cu coronavirus . Prezentatoarea e in carantina…