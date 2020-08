Cautarile tanarului de 18 ani disparut in mare, la Eforie, au fost reluate

O ambarcatiune, dar si scafandri participa la o operatine de cautare in Marea Neagra, la Eforie Nord. In aceasta dimineata, au fost reluate cautarile tanarului de 18 ani din judetul Prahova disparut in mare, ieri, in zona Eforie Nord.La aceasta ora, este… [citeste mai departe]