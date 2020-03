Adda si sotul ei, adevarul despre certurile de la Asia Express

Stiri pe aceeasi tema

- Dragoi este casatorit cu Ivana, noul personaj din VLAD, jucat de catre Raluca Aprodu. „Prezența in Vlad imi ofera mai multe oportunitați: prima ar fi aceea de a reconfirma dorința și disponibilitatea mea de a face film, chiar daca Vlad e un serial. Exista probabil prejudecata ca muzica prevaleaza…

- „Este o pustoaica foarte talentata, si mai mult, are si alura de star!”. Asa a prezentat-o Dani Otil in matinalul de pe Antena 1 de miercuri pe buzoianca Doinita Ionita. Tanara a pornit o campanie de promovare a piesei „Mama”, foarte potrivita pentru aceasta luna dedicata femei si mamelor. „Luna asta…

- Sorina Pintea sufera de o boala autoimuna, iar printre simptome se numara si o semipareza. Fostul ministru al Sanatatii a fost adus in catuse. "Ne-am adresat directorului Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti cu unele intrebari, ca sa intelegem urmatorele lucruri. Vrem sa…

- Adda și soțul ei Catalin Rizea trec prin cea mai mare provocare a vieții lor. Cei doi formeaza un cuplu minunat, dar in reality show-ul Asia Express nu par a face o pereche atat de inchegata. Catalin este cel care are un spirit de invingator mai bine dezvoltat și cel care vrea mereu sa fie conducatorul…

- Incepand din aceasta primavara, Alessandra Stoicescu va prezenta Observatorul de la ora 19.00, de luni pana vineri, la Antena 1. “Intr-o perioada cu schimbari majore in viața mea, pe care le-am primit cu...

- Cerere-soc in dosarul Revolutiei din partea singurului urmas ramas in viata al cuplului Ceausescu, transmite Antena 3. Valentin Ceausescu le cere judecatorior sa-i fie recunoscut statutul de parte vatamatata in acest dosar, dupa ce parintii sai au fost omorati la Revolutie, scrie Adevarul....

- "Cred ca este foarte important de spus ca trebuie apreciat efortul pe care autoritatile chineze il fac si vreau sa exprim solidaritatea autoritatilor romane fata de aceasta situatie deosebita, care incearca limitele de actiune ale autoritatilor chineze si, in acelasi timp, solidaritatea cu comunitatile…