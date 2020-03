ADDA lansează „Stelele” ADDA lanseaza „Stelele”, o piesa dedicata celor care au suferit sau sufera din dragoste. Scrisa și interpretata in stilul unic al ADDEI, „Stelele” este un single sincer și emoționant, ce impartașește povestea unui indragostit care simte atunci cand iubirea se risipește, iar dintr-o lume colorata totul devine gri. „Am compus piesa «Stelele» de cand suntem in autoizolare. Ma bucur ca am avut inspirație. Am facut o filmare la pian și am postat-o. In scurt timp am primit foarte multe mesaje sa o lansez. Așa ca de la distanța, m-am organizat cu gașca de la Baladda Records și am terminat piesa. Este… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VUNK lanseaza piesa „Ajunge”, extrasa de pe materialul discografic „Domnul Portocaliu si Masina Timpului”, cu un proiect video inregistrat in timpul concertului aniversar „Deja Vu”. „Cantecul asta a fost scris acum un an ca un dublu dialog pe care il ai și cu tine insuți, dar și cu persoana care te…

- Ellie White lanseaza „Ce va ramane din noi”, o piesa ca un pansament pentru inimile frante, ce pune in versuri povestea unei relații de dragoste incheiata. „Ce va ramane din noi” este scrisa și compusa de artista alaturi de Andrei Tostogan și este produsa de Andy Platon. „«Ce va ramane din noi» este…

- Asher este de partea indragostiților… care sunt conștienți ca și-au ales greșit persoana pe care sa o adore. El lanseaza piesa „Over You”, in care surprinde sentimentele contradictorii pe care le traiește oricine aflat in aceasta ipostaza. „Mesajul piesei reprezinta antiteza sentimentelor prin care…

- Manuel Riva, unul dintre cei mai in voga DJ si producatori muzicali, revine in atentia noastra cu cel mai nou single al sau,”Slow Motion”, o noua colaborare cu Emy Perez. Piesa este o productie dance cu puternice influente pop, evidentiata de vocea puternica a lui Emy, care a scris versurile acestei…

- Adda lanseaza un nou episod muzical „Gradina”, care se va regasi pe primul album din cariera artistei – „Arta, viața și iubire”. Scrisa și interpretata in stilul unic al Addei, „Gradina” este un single sincer și emoționant, ce are in spate inca o lecție de viața. Indragita artista a scris aceasta piesa…

- Deja Who, unul dintre cele mai promitatoare proiecte indie-electro-pop ale anului 2020, a carui voce este Ana Bancescu, pianista, cantareata de jazz, a cappella, muzica electronica si muzica clasica, lanseaza Kung Fu, o piesa menita sa “imblanzeasca bestia din fiecare ascultator”. Compusa pentru a aduce…

- Cea mai noua piesa a Otiliei, “Origami” este aici! Dupa o pauza din peisajul muzical autohton si international, Otilia revine in forta in atentia noastra cu noul ei single, “Origami”, in colaborare cu celebrul rapper Puerto Rican, Lary Over. Piesa este o productie cu puternice influente latino urban…

- Cantautoarea americana Alicia Keys a lansat joi noul sau single si videoclip 'Underdog', un imn dedicat persoanelor pe care nimeni nu vrea sa parieze, relateaza EFE, potrivit Agerpres."Imi place cantecul, pentru ca este despre viata reala, oameni normali si experientele noastre", a spus artista…