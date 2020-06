Stiri pe aceeasi tema

- „Banii n-aduc fericirea” canta Feli impreuna cu Grasu XXL odata cu dezvaluirea celei de-a șasea felii din jurnalul ei muzical, #Felidinpoveste, și aduce publicului in modul ei unic și creativ cel mai important sfat pe care artista l-a primit de la tatal sau. „Tata mi-a spus ca Raiul inseamna bunatate…

- Vineri, Randi lanseaza ”Femeia care m-a invins”, cu o zi inainte ca artistul sa implineasca 37 de ani. Piesa „Femeia care m-a invins” este compusa integral de Randi, atat versurile, cat și muzica, și este despre acea femeie care „reușește sa-mi ințeleaga esența, nu doar aparența, sa imi dea jos maștile”,…

- Alexandra Stan a pregatit o surpriza fanilor de pretutindeni si lanseaza o piesa cu versuri in limba engleza – „Take Me Home”. Melodia „Take Me Home” este lansata in varianta live, fiind ambalata intr-un live session filmat in Bucuresti, in urma cu cateva luni si realizat de catre Catalin Dardea. „Take…

- ADDA lanseaza „Prieteni buni”, a unsprezecea piesa ce se va regasi pe primul album al artistei, „Arta, viața și iubire”. „Prieteni buni” este un single despre un alt fel de prieteni, cei care stau deoparte, dar de care iți aduci aminte cand iți ineci amarul sau te bucuri de o victorie. Atunci cand cei…

- EP-ul ”Taxi Driver” reprezinta o lansare clasica marca Killa Fonic, cu versuri ingenioase și un sound recognoscibil, exact ceea ce fanii așteptau de la artist. EP-ul a fost scris și produs in numai trei zile, iar Killa Fonic a lucrat pentru realizarea acestui proiect cu 911, producatorul care semneaza…

- O colaborare inedita, disponibila de azi pe Youtube. Considerat cea mai buna voce masculina a deceniului, Sam Smith, lanseaza o piesa in colaborare cu controversata Demi Lovato, recent ieșita dintr-un scandal cu droguri. Noul piesa se numește „I’m ready” și va fi lansata cu videoclip vineri, 17 aprilie.…

- Intr-o perioada sensibila nu putea sa apara decat o melodie sensibila. Ioana Ignat ne prezenta o piesa care ne trezește simțurile inca de la primul play și care ne poarta intr-un univers muzical, care ne inspira increderea in propriile forțe, puterea de a gasi resursele necesare și speranța in viitor.…

- „Ia loc” este o piesa despre obstacolele puse de oameni atunci cand iti impartasesti creatia si despre cum acesti oameni trebuie pusi la locul lor. BRUJA este una din aparitiile aparte din scena muzicii din Romania. Artista imbina elementele dure din zona de trap si hip hop cu sensibilitatea specifica muzicii…