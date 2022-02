Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale au inceput vineri, 25 februarie, inventarierea și verificarea celor 92 de adaposturi publice de protecție civila din Timișoara. Din cele vizitate pana acum, multe sunt intr-o stare foarte proasta.

- Pestera de la Romanesti este unul din cele peste 140 de adaposturi din judetul Timis, din care 121 sunt adaposturi publice pentru populatia civila, cele mai multe din acestea, respectiv 110, fiind in municipiul Timisoara, se arata intr-o informare a ISU transmisa la solicitarea AGERPRES. "La nivelul…

- Aproape 60 de adaposturi de protecție civila figureaza doar in Bistrița. Alte 8 in celelalte orașe din județ. Potrivit legislației, acestea pot fi utilizate cu alte destinații, insa trebuie sa fie eliberate in situațiile de urgența in maxim 24 de ore, altfel…ne adapostim printre muraturi, biciclete…

- Pe teritoriul județului Bistrița-Nasaud figureaza 66 de adaposturi pentru protecție civila care au rolul, in cazuri extreme de razboi, atac aerian, chimic, biologic sau nuclear sa protejeze cetațenii. Cei care dețin sau utilizeaza adaposturile pentru protecție civila sunt obligați, conform unui comuncat…

- In sfarșit, avem vești bune despre mult-așteptata sala polivalenta a Timișoarei. Viceprimarul Cosmin Tabara a fost contactat de catre conducerea Companiei Naționale de Investiții (CNI) București...

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a publicat lista adaposturilor de protecție civila din Romania. Este vorba de locații unde oamenii s-ar putea adaposti in caz de razboi sau... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In municipiul Dej sunt cinci adaposturi de protecție civila, care se presupune ca pot fi folosite in caz de atac aerian, chimic sau de razboi. La solicitarea Fanatik, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a publicat lista adaposturilor de protecție civila din intreaga țara. Din pacate,…

- „Dupa cum am promis in plenul ședinței de ieri, astazi am depus la Instituția Prefectului o contestație privind inființarea UCA Timișoara. In opinia mea, acest experiment este total ilegal in condițiile legislației din Romania și nu reprezinta altceva decat o firma userista de spoliere a banului public.…