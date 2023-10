Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale a instalat primele adaposturi antiaeriene pentru oamenii din Plauru, unde pana acum au fost descoperite resturile a doua drone care ar putea proveni din bombardamentele rusești asupra portului Ismail, situat pe malul ucrainean al Dunarii. Construcțiile arata ca niște tuneluri…

- Militarii romani au inceput sa construiasca adaposturi de protecție pentru satenii din Plauru, localitatea tulceana unde au cazut doua drone, informeaza Ministerul Apararii. Ministerul Apararii Militarii a anunțat ca militarii au inceput sa instaleze marți doua adaposturi din beton, cu dimensiunile…

- Locul in care a cazut a doua drona ruseasca pe teritoriul Romaniei a lasat un crater imens la locul impactului, indiciu pentru un aparat de mai mari dimensiuni. Și a doua drona care a ajuns pe teritoriul Romaniei a cazut tot pe raza localitații Plauru, din județul Tulcea, iar Antena 3 a prezentat imagini…

- Alte bucați de drone rusești au fost gasite in vecinatatea localitații Plauru din Tulcea. Experții Ministerului Apararii Naționale vor face toate analizele tehnice necesare. MApN a anunțat, sambata, ca in urma unor informații de la autoritațile locale, transmise prin comenduirea garnizoanei Tulcea,…

- Primaria comunei Ceatalchioi a incheiat lista cu persoanele din satul Plauru care ar putea primi sprijin din partea statului pentru stramutare, iar oamenii spun ca se vor muta atunci cand situatia se va inrautati, relateaza AGERPRES in cadrul unui reportaj. In paralel, la Chilia Veche, niciunul dintre…

- Localnicii din localitatea Plauru, unde miercuri au fost gasite bucați dintr-o drona ruseasca, se plangeau inca de luna trecuta ca dispozitivele de atac ale rușilor ajung la ei in zona, pe teritoriul Romaniei. Și atunci au fost declanșate cautari in Tulcea, insa nu s-a gasit nimic. „Exista marturia…

- Un barbat a fost surprins plimbandu-se prin Targu Jiu, cu ținuta militara, cu o arma la centura și cagula pe cap. El a fost prins de polițiștii locali și predat poliției. Locuitorii din municipiului Targu-Jiu s-au panicat cand l-au vazut pe individ, ziua in amiaza mare, pe centrul pietonal, Panica in…

- Armata rusa a declarat marți ca a distrus in cursul nopții doua drone navale ucrainene care au atacat una dintre navele sale de patrulare in Marea Neagra, in centrul tensiunilor dintre Kiev și Moscova in ultimele zile, potrivit Le Monde. Dronele au fost „distruse cu ajutorul armelor navei rusești…