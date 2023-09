Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din satele tulcene aflate la granita romano-ucraineana traiesc cu teama in urma intensificarii bombardamentelor rusești cu drone asupra porturilor dunarene Ismail, Reni și Chilia Noua din țara vecina. Din acest motiv, Ministerul Apararii Naționale a instalat primele adaposturi antiaeriene pentru…

- Doua adaposturi antiaeriene au fost construite in localitatea Plauru, insa primarul comunei Ceatalchioi a anunțat ca, in cazul in care va fi nevoie, vor fi construite și mai multe. Oamenii nu sunt obligați sa le foloseasca, spune Tudor Cernega, dar vor fi invațați ce sa faca, in cazul unui atac cu drona.…

- Militari ai Forțelor Navale Romane au descoperit noi fragmente dintr-o drona similara celor folosite de armata rusa. Tot in județul Tulcea, in zona localitații Plauru,... The post Au fost gasite noi fragmente dintr-o drona ruseasca pe teritoriul romanesc. Reacția președintelui Iohannis appeared first…

- Ministerul Apararii Naționale face noi verificari, dupa ce un localnic din Ceatalchioi, aflat peste Dunare de portul ucrainean Izmail, a reclamat ca o drona ar fi cazut azi-noapte pe teritoriul romanesc. Informația a fost publicata de Euronews Romania și confirmata ulterior de G4Media.ro. Intr-o informare…

- O echipa Digi24 a ajuns astazi in localitatea Ceatalchioi din județul Tulcea, acolo unde au fost gasite resturi din ce poate fi o drona lansata de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunare. Reporterul care a relatat de la fața locului spune ca a gasit acolo bucați dintr-o posibila drona, deși cercetarea…

- Reprezentanți ai Armatei Romane au ridicat, in cursul zilei de 6 septembrie 2023, din apropierea satului Plauru (județul Tulcea), fragmente provenite dintr-o presupusa drona a Rusiei care ar fi cazut pe teritoriul Romaniei. Aceasta precizare a fost facuta, prin telefon, la postul de televiziune Digi…

- Ministrul Aprarii, Angel Tilvar, a recunoscut miercuri ca bucati dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei, informeaza Antena3.ro. ACTUALIZARE Constantin Spinu, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, a declarat la Digi24 ca ministrul Angel Tilvar este la Ceatalchioi și ca…

- Ministerul Apararii a reacționat, joi, dupa ce primarul comunei Ceatalchioi a spus ca dronele rușilor care au lovit portul Izmail au trecut in Romania și una a cazut in padure. Potrivit MApN, la fața locului nu s-a gasit nicio dovada care sa confirme aceste informații.