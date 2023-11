Stiri pe aceeasi tema

- Joc intens pentru prima amuleta și Joker-ul etapei a șasea de pe Drumul Soarelui, in ediția de aseara America Express: Romica și Catalin Țociu, Aris și Alexia Eram, dar și Giulia și Vlad Huidu au fost echipele care s-au infruntat in aceasta intrecere, cei din urma obținand victoria.

- In aceasta seara, de la ora 20:30, careul echipelor de la „America Express” va aduce multa tensiune și cateva surprize. In ediția reality show-ului de luni seara, dupa un joc de amuleta caștigat de Iulia Albu și Mike, echipele au pornit in cursa pentru cea de-a doua imunitate. Intrecerea i-a purtat…

- Ieri seara, la America Express, cuplul Iulia Albu – Mike a triumfat la un joc de amuleta spectaculos, desfașurat la inalțime. Tot in ediția de aseara s-au bucurat de victorie Ada și Tony Galeș – ele au caștigat imunitatea a doua a etapei, care le pune la adapost inaintea cursei pentru ultima șansa,…

- Ieri seara, la America Express, dupa o cursa presarata cu probe greu de digerat, inspirate de tradițiile aparte ale triburilor amazoniene, Giulia și Vlad Huidu au savurat din plin caștigarea imunitații mari.

- Ediția de ieri seara America Express a adus victoria echipei Iuliana Pepene – Sonia Simionov la jocul pentru amuleta, urmat de cursa pentru imunitate, caștigata de Romica Țociu și fiul sau, Catalin.

- Ieri seara, America Express – Drumul Soarelui și-a desemnat caștigatorii primei imunitații din etapa a treia: Giulia și Vlad Huidu au folosit Joker-ul care le-a permis sa scada 30 de minute din timpul de sosire la Irina Fodor, fiind astfel propulsați in f

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, cea cu numarul 8 din data de 30 octombrie 2023, Giulia și Vlad Huidu au fost placut surprinși de barbatul care i-a gazduit peste noapte. Inainte ca acesta sa plece la serviciu, le-a facut un cadou inedit celor doi concurenți.

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in saptamana lansarii, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și