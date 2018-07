„Acvilele” sunt în grafic A fost un meci echilibat și tensionat, in care fetele noastre au dat dovada de putere de lupta și de un plus de luciditate. La fel ca in partida precedenta, „acvilele” au intrat mai greu in meci, iar Ucraina a avut avantaj dupa primul sfert, scor 18-10. Echipa noastra și-a adjudecat sfertul secund, dar tot oaspetele au condus la pauza mare, scor 21-19. Baschetbalistele tricolore au continuat sa joace bine și in sfertul trei, in care au trecut, in sfarșit la conducere, scorul inaintea ultimei secvențe fiind 38-30 in favoarea Romaniei. Ucrainencele au incercat sa refaca terenul pierdut in sfertul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistele tricolore au inregistrat o noua victorie in etapa a doua a Campionatului European pentru tineret (U 20 de ani) – Divizia B, care are loc in aceste zile la Oradea, dispunand cu scorul de 76-61 (15-26, 11-10, 32-17, 18-8) de naționala Marii Britanii. Partida a avut doua…

- CSM CSU a obținut o victorie incontestabila in fața Sibiului in prima partida de la Oradea, din cadrul semifinalei Ligii Naționale de baschet masculin. Echipa noastra a dominat cu autoritate intalnirea și s-a aflat la conducere in totalitatea timpului de joc. Gazdele s-au detașat in…

- Liga 1, play-out, etapa 12. Juventus București – Concordia Chiajna (ora 20.45, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV). Miza doar pentru oaspeți. Echipa din Colentina este matematic retrogradata. Juventus – Chiajna 1-3 Au marcat: Bajenaru (27) / Batin (13, pen.), Nivaldo (29), M. Cristescu (77) VIDEO…

- Ca urmare, acesta nu se va mai suprapune cu partida de baschet dintre CSM CSU Oradea si BC CSU Sibiu, care va avea loc in aceeasi zi, de la ora 18:00. In acest mod, iubitorii oradeni ai acestor sporturi vor avea posibilitatea de a urmari ambele intalniri. Programul final al zilei de vineri…

- Adrian Mutu, managerul sportiv de la FRF, spune ca n-a avut vreo favorita in meciul caștigat de Dinamo pe terenul lui FC Voluntari, scor 4-2, in play-out. "N-am ținut cu nimeni, am ținut cu fotbalul. Dinamo a dominat categoric, nu e echipa de play-out. Acum muncesc și ma pregatesc sa devin antrenor.…

- Dupa victoria in fața Sibiului, echipa oradeana pare sa-și fi pierdut complet busola. Au urmat infrangerile categorice in fața Clujului și a Stelei, adica tocmai doua din favoritele la titlul ediției. Cum se explica oare aceasta incredibila schimbare in rau a formației noastre pe parcursul…

- Baschetbaliștii oradeni susțin miercuri o noua partida cu implicații majore in lupta pentru podiumul clasamentului, in compania formației CSM Steaua, una din favoritele la titlul ediției. Aflata pe locul 4, echipa stelista se afla la un singur punct distanța de formația noastra și…