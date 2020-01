Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca va trimite Corpul de control la Spitalul Universitar din Bucuresti, unde au aparut imagini cu resturi de sange si deseuri infectioase care sunt aruncate in canalizare.

