Unul dintre medicii UPU de la Spitalul de Urgența Iași, Tudor Ciuhodaru, susține ca terapiile alternative, cum este oxigenoterapie hiperbara (folosita ca metoda de recuperare Covid), trebuie reglementate din punct de vedere legal. In caz contrar, vorbim de un malpraxis instituțional, atrage atenția medicul. Ce prevad ghidurile internaționale de terapie hiperbara coronavizroza „Daca aceste lucruri nu […] The post Acuzații la nivel inalt: Nereglementarea folosirii oxigenoterapiei post recuperare Covid - un MALPRAXIS instituțional! first appeared on Ziarul National .