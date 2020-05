Acuzații grave: Rapoarte SRI, ascunse în Parlament, de teama conflictelor interetnice Deputatul USR Lucian Viziteu, membru in comisia SR, susține ca deputații PSD nu vor sa aprobe rapoartele SRI in Parlament ca sa nu fie facut public extremismul etnic din Transilvania. Parlamentarul USR susține ca rapoartele conțin ”informații oficiale ingrijoratoare” care ar putea deteriora și mai mult relațiile politice dintre PSD și UDMR, scrie g4media.ro. ”Majoritatea […] The post Acuzații grave: Rapoarte SRI, ascunse in Parlament, de teama conflictelor interetnice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Deputatul USR Lucian Viziteu, membru în comisia de control a activitatii SRI si vicepresedinte al Camerei Deputatilor, afirma ca "majoritatea pesedista refuza sa aprobe rapoartele SRI în Parlament ca sa nu afle românii despre extremismul etnic din Transilvania".Potrivit…

