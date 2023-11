Stiri pe aceeasi tema

- Un pedagog de la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea a ajuns la spital, luni dimineata, dupa ce a fost injunghiat de o eleva, cercetata acum pentru tentativa la omor. Incidentul s-a produs chiar in biroul unei directoare, de fata cu aceasta si cu mama fetei, potrivit Adevarul. Incidentul s-a produs…

- Apar noi informații in cazul fetei de 16 ani care a injunghiat un pedagog de la un liceu din Oradea. Adolescenta, care primea bursa de merit, ar fi fost prinsa cand s-a intalnit cu iubitul ei in internatul liceului, unde locuia.

- Scene șocante in Oradea! O adolescenta și-a injunghiat propriul profesor, in timpul orelor. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical, care l-a transportat pe acesta la spital. Polițiștii ancheteaza acest caz pentru a determina context in care s-au intamplat lucrurile.

- Este desfașurare de forțe fara precedent in județul Calarași. Un individ este cautat cu elicopterul dupa ce și-a injunghiat fosta iubita, dar și pe actualul ei prieten. Individul nu s-a oprit insa aici. Acesta a turnat benzina pe parinții fetei, iar ulterior a disparut, relateaza Realitatea PLUS. Cei…

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Echipa lui Florin Dumitrescu a fost implicata intr-o situație fara precedent! Concurenții au fost acuzați de sabotaj, iar replicile acide nu au intarziat sa apara. Iata de la ce a pornit totul și cine sunt cei care au primit acuzații grave și din partea cui!

- “Atata timp cat un om, vii la 6 dimineata, adica pe Becali, ca i s-a furat masina si hotii se plimba in masini decapotabile; si copiiilor lui Becali le e frica sa se duca la scoala din cauza la hoti, si Becali e arestat la puscarie – ii mai dai si 3 ani de puscarie […]

- "Iși dadea ochii peste cap de ziceai ca este un casting de moda, ceva; radea, zambea in coltul gurii si a tratat totul ca si cum: "s-a intamplat, asta e, ne cerem scuze, vedem ce e cu ancheta\".Ca si nume, Constantin Gluga. Eu aș vrea, pentru mine, pentru sufeltu meu ca am o furie interna la neputința…

- "Iși dadea ochii peste cap de ziceai ca este un casting de moda, ceva; radea, zambea in coltul gurii si a tratat totul ca si cum: "s-a intamplat, asta e, ne cerem scuze, vedem ce e cu ancheta'.Ca si nume, Constantin Gluga. Eu aș vrea, pentru mine, pentru sufeltu meu ca am o furie interna la neputința…